До 40 хвилин: на Одещині перевірили готовність електромереж до можливих перебоїв

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Реревірку пройшли 50 об'єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарні, котельні, об'єкти водопостачання та водовідведення по всій Одеській області.

За результатами перевірки комісія зафіксувала, що для повного переходу лікарень, котельних тощо на резервне живлення потрібно від 3 до 40 хвилин. Закладам, де були виявлені недоліки під час тестового перезаживлення, надали рекомендації для їх усунення. Вони мають їх виконати до початку опалювального періоду.

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Голова Одещини Кіпер доручив провести другий тест підготовки до опалювального сезону.