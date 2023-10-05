До 40 хвилин: на Одещині перевірили готовність електромереж до можливих перебоїв

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одеська обласна військова адміністрація разом з представниками ДТЕК, ДСНС, Держенергонагляду та органів місцевого самоврядування провели перевірку об'єктів критичної інфраструктури Одещини щодо готовності до роботи від резервних джерел живлення на випадок обмеженого електропостачання. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Реревірку пройшли 50 об'єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарні, котельні, об'єкти водопостачання та водовідведення по всій Одеській області.

За результатами перевірки комісія зафіксувала, що для повного переходу лікарень, котельних тощо на резервне живлення потрібно від 3 до 40 хвилин. Закладам, де були виявлені недоліки під час тестового перезаживлення, надали рекомендації для їх усунення. Вони мають їх виконати до початку опалювального періоду.

Нагадаємо

Голова Одещини Кіпер доручив провести другий тест підготовки до опалювального сезону.

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