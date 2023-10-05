До 40 минут: в Одесской области проверили готовность электросетей к возможным перебоям
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Одесская областная военная администрация вместе с представителями ДТЭК, ГСЧС, Госэнергонадзора и органов местного самоуправления провели проверку объектов критической инфраструктуры Одесской области относительно готовности к работе от резервных источников питания на случай ограниченного электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
Детали
Проверку прошли 50 объектов критической инфраструктуры, в частности больницы, котельные, объекты водоснабжения и водоотведения по всей Одесской области.
По результатам проверки комиссия зафиксировала, что для полного перехода больниц, котельных и т.п. на резервное питание требуется от 3 до 40 минут. Заведениям, где были выявлены недостатки во время тестового перезапитки, предоставили рекомендации для их устранения. Они должны их выполнить до начала отопительного периода.
Напомним
Глава Одесской области Кипер поручил провести второй тест подготовки к отопительному сезону.