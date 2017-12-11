До 40% інвесторів купують житло в новобудовах на початковому етапі будівництва - експерт

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Більша частина покупців не хочуть ризикувати своїми грошима і купують житло в готових новобудовах, але близько 40 відсотків інвесторів готові вкладати ще на ранніх етапах. Про це УНН пише з посиланням на експерта з нерухомості Світлану Зубареву.