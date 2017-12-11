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До 40% інвесторів купують житло в новобудовах на початковому етапі будівництва - експерт

До 40% інвесторів купують житло в новобудовах на початковому етапі будівництва - експерт

Київ • УНН

 • 12458 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Більша частина покупців не хочуть ризикувати своїми грошима і купують житло в готових новобудовах, але близько 40 відсотків інвесторів готові вкладати ще на ранніх етапах. Про це УНН пише з посиланням на експерта з нерухомості Світлану Зубареву.

Світлана Зубарєва розповідає, що будівництво нових житлових комплексів ведеться по всій території міста. Перед покупкою квартири на первинному ринку нерухомості Києва, покупці цікавляться рейтингом столичних будівельних компаній, щоб детально ознайомитися з репутацією забудовників.

За словами експерта, приблизно 60% покупців не хочуть ризикувати фінансами, тому купують квартири в нових будинках, які здані і введені в експлуатацію. При цьому 40% клієнтів хочуть заощадити і купити житло за низькою ціною, через що інвестують в будівництво новобудов на ранніх етапах.

"Більшість покупців вважають за краще купувати квартири в нових добудованих будинках. Ситуація пов'язана з тим, що такі клієнти не довіряють забудовникам. Купити житло в недобудованих об'єктах можна значно дешевше, ніж в зданих в експлуатацію новобудовах. З цієї причини деякі покупці купують квартири в нових житлових комплексах в період початку їх будівництва", - цитуєт експерта спеціалізований портал Domik.ua.

Як повідомляв УНН, за оцінками представників галузі житлового будівництва, інвестори стають все більш вимогливими до класу житла, енергоефективності, облаштування житлового комплексу. Також, за словами голови правління - президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра інвестор став обережнішим і все частіше звертає увагу на репутацію забудовника, його історію.

Наприклад, в "Київміськбуд", який з успіхом зводить різні об'єкти вже більше 60 років, за новою квартирою приходять діти і внуки тих, хто вже живе в будинках зведених холдингом.

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