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До 40% инвесторов покупают жилье в новостройках на начальном этапе строительства – эксперт

До 40% инвесторов покупают жилье в новостройках на начальном этапе строительства – эксперт

Киев  •  УНН

 • 12457 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Большая часть покупателей не хотят рисковать своими деньгами и приобретают жилье в готовых новостройках, но около 40 процентов инвесторов готовы вкладывать еще на ранних этапах. Об этом УНН пишет со ссылкой на эксперта по недвижимости Светлану Зубареву.

Светлана Зубарева рассказывает, что строительство новых жилых комплексов ведется по всей территории города. Перед покупкой квартиры на первичном рынке недвижимости Киева, покупатели интересуются рейтингом столичных строительных компаний, чтобы детально ознакомиться с репутацией застройщиков.

По словам эксперта, примерно 60% покупателей не хотят рисковать финансами, поэтому приобретают квартиры в новых домах, которые сданы и введены в эксплуатацию. При этом 40% клиентов хотят сэкономить и купить жилье по низкой цене, из-за чего инвестируют в строительство новостроек на ранних этапах.

“Большинство покупателей предпочитают приобретать квартиры в новых достроенных домах. Ситуация связана с тем, что такие клиенты не доверяют застройщикам. Купить жилье в недостроенных объектах можно значительно дешевле, нежели в сданных в эксплуатацию новостройках. По этой причине некоторые покупатели приобретают квартиры в новых жилых комплексах в период начала их строительства”, — цитиарует эксперта специализированны портал Domik.ua.

Как сообщал УНН, по оценкам представителей отрасли жилищного строительства, инвесторы становятся все более требовательными к классу жилья, энергоэффективности, обустройству жилого комплекса. Также, по словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира инвестор стал осторожнее и все чаще обращает внимание на репутацию застройщика, его историю.

Например, в “Киевгорстрой”, который с успехом возводит различные объекты уже более 60 лет, за новой квартирой приходят дети и внуки тех, кто уже живет в домах возведенных холдингом.

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