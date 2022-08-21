До 32° і майже без дощів: яка погода чекає на українців завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Новий робочий тиждень у більшості областях України розпочнеться без опадів, місцями буде до 32° тепла. На заході прогнозують короткочасні дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 17-22°; вдень 25-30°,
на півдні та сході до 32°.
У Києві та області завтра
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
На Київщині вночі прогнозують 13-18°, вдень 25-30°. У Києві вночі буде 16-18°, вдень 27-29°.