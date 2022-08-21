До 32° и почти без дождей: какая погода ждет украинцев завтра

Цитата

"Облачно. В западных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Детали

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей 17-22°; днем 25-30°,

на юге и востоке до 32°.

В Киеве и области завтра

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью прогнозируют 13-18°, днем ​​25-30°. В Киеве ночью будет 16-18°, днем ​​27-29°.