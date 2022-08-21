До 32° и почти без дождей: какая погода ждет украинцев завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Новая рабочая неделя в большинстве областях Украины начнется без осадков, местами будет до 32° тепла. На западе прогнозируют кратковременные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Цитата
"Облачно. В западных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.
Детали
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей 17-22°; днем 25-30°,
на юге и востоке до 32°.
В Киеве и области завтра
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киевской области ночью прогнозируют 13-18°, днем 25-30°. В Киеве ночью будет 16-18°, днем 27-29°.