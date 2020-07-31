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19 березня, 18:42 • 42047 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 90276 перегляди

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19 березня, 14:10 • 96022 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114562 перегляди

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До 30-ї річниці незалежності України Верховну Раду чекає ребрендинг

До 30-ї річниці незалежності України Верховну Раду чекає ребрендинг

Київ • УНН

 • 22745 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. До 30-ї річниці незалежності України у Верховній Раді України планують розробити оновлений брендинг. Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу ВР.

“Сьогодні на засіданні Робочої групи з підготовки проекту закону про державні символи України говорили про важливість прийняття всього законодавства, що стосується державної символіки до 30-ти річчя незалежності України. Для брендингу це дуже важливо. Маємо на меті впорядкувати різнотипну візуалізацію, що є сьогодні. До 30-ї річниці незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради України”, — зазначила Кондратюк.

Також народний депутат України Володимир В’ятрович зауважив, що варто проговорити ідеологічну складову. Оскільки будівля парламенту 1939 року не несе правильного посилу для демократичного бренду, а образ радянського минулого.

“За результатами зустрічі, в серпні-вересні 2020 року заплановано провести фокус-групи серед працівників Апарату, народних депутатів, цільових аудиторій та сформувати ідеологічну складову бренду парламенту”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у “Слузі народу” розповіли, як працює на практиці електронний документообіг у ВР.

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