К 30-й годовщине независимости Украины Верховную Раду ждет ребрендинг

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9387 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130966 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109782 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129957 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101837 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
К 30-й годовщине независимости Украины Верховную Раду ждет ребрендинг

К 30-й годовщине независимости Украины Верховную Раду ждет ребрендинг

Киев  •  УНН

 • 22733 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. К 30-й годовщине независимости Украины в Верховной Раде Украины планируют разработать обновленный брендинг. Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Сегодня на заседании Рабочей группы по подготовке проекта закона о государственных символах Украины говорили о важности принятия всего законодательства, касающегося государственной символики к 30-летию независимости Украины. Для брендинга это очень важно. Хотим упорядочить разнотипную визуализацию, что есть сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины", - отметила Кондратюк.

Также народный депутат Украины Владимир Вятрович отметил, что стоит проговорить идеологическую составляющую. Поскольку здание парламента 1939 не несет правильного посыла для демократичного бренда, а образ советского прошлого.

"По результатам встречи, в августе-сентябре 2020 года запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента", - отмечается в сообщении.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, как работает на практике электронный документооборот в ВР.

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