До 2025 року США будуть займати тільки 48% глобального ринку ліків проти гепатиту С
Київ • УНН
У середньому щороку продажі в цій сфері падатимуть на 2,1%.
КИЇВ. 10 лютого. УНН. До 2025 року глобальний ринок препаратів для лікування вірусного гепатиту С скоротиться до 17,5 млрд дол., тоді як в 2015 році він оцінювався в 21,7 млрд дол. Такі дані наводить компанія GlobalData, передає УНН.
Так, за прогнозами експертів, у середньому щороку продажі в цій сфері падатимуть на 2,1%.
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Скорочення обсягів ринку експерти пояснюють зниженням кількості пацієнтів з вірусним гепатитом С, зумовлене високою ефективністю сучасних методів лікування.
Станом на 2015 рік, основним ринком збуту противірусних препаратів прямої дії були США, там реалізовувалося 60% випущених ліків. Високий рівень охоплення терапії привів до скорочення популяції пацієнтів.
Тому до 2025 року США будуть займати тільки 48% глобального ринку протигепатитних ліків.
Частка європейських країн до 2025 роки трохи зросте: з 20% до 24%.