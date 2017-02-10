До 2025 года США будут занимать только 48% глобального рынка лекарств против гепатита С
Киев • УНН
В среднем ежегодно продажи в этой сфере будут падать на 2,1%.
КИЕВ. 10 февраля. УНН. До 2025 года глобальный рынок препаратов для лечения вирусного гепатита С сократится до 17,5 млрд долл., тогда как в 2015 году он оценивался в 21,7 млрд долл. Такие данные приводит компания GlobalData, передает УНН.
Так, по прогнозам экспертов, в среднем ежегодно продажи в этой сфере будут падать на 2,1%.
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Сокращение объемов рынка эксперты объясняют снижением количества пациентов с вирусным гепатитом С, что обусловлено высокой эффективностью современных методов лечения.
По состоянию на 2015 год, основным рынком сбыта противовирусных препаратов прямого действия были США, там реализовывалось 60% выпущенных лекарств. Высокий уровень охвата терапии привел к сокращению популяции пациентов.
Поэтому до 2025 года США будут занимать только 48% глобального рынка протигепатитних лекарств.
Доля европейских стран до 2025 года несколько возрастет: с 20% до 24%.