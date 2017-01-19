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До 2020 року WOG планує вдвічі збільшити власну мережу газових модулів

До 2020 року WOG планує вдвічі збільшити власну мережу газових модулів

Київ • УНН

 • 8351 перегляди

КИЇВ. 20 СІЧНЯ. УНН. До 2020 року компанія WOG планує збільшити кількість своїх АЗК, розширити мережу газових модулів та встановити близько 300 зарядок для електрокарів. Про це йдеться у прес-релізі компанії, передає УНН.

“У планах компанії до 2020 року — збільшення кількості АЗК до 550 комплексів (нині їх близько 500) і встановлення газових модулів на 400 заправках мережі (сьогодні ними обладнано 241 АЗК). Крім того, за 2017 рік компанія планує встановити близько 300 зарядок для електрокарів, у тому числі до 30 модулів типу Supercharger”, — сказано в повідомленні.

При цьому, вже у 201 році WOG планує відкрити близько 10 нових автозаправних комплексів.

“Цей рік планується близько 10 нових комплексів. Комплексів такого ж формату, тобто це буде новий великий комплекс з розширеним меню WOG CAFE, з розширеним асортиментом WOG маркет, і всі базові елементи, всі види палива. І, звичайно, найкавовіша кава”, — повідомив гендиректор WOG Сергій Корецький.

Як повідомляв УНН, компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату

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