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До 2020 года WOG планирует вдвое увеличить собственную сеть газовых модулей

До 2020 года WOG планирует вдвое увеличить собственную сеть газовых модулей

Киев • УНН

 • 8351 просмотра

КИЕВ. 20 ЯНВАРЯ. УНН. До 2020 года компания WOG планирует увеличить количество своих АЗК, расширить сеть газовых модулей и установить около 300 зарядок для электрокаров. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает УНН.

"В планах компании до 2020 года - увеличение количества АЗК до 550 комплексов (сейчас их около 500) и установка газовых модулей на 400 заправках сети (сегодня ими оборудован 241 АЗК). Кроме того, за 2017 год компания планирует установить около 300 зарядок для электрокаров, в том числе до 30 модулей типа Supercharger", - сказано в сообщении.

При этом, уже в 2017 году WOG планирует открыть около 10 новых автозаправочных комплексов.

"На этот год планируется около 10 новых комплексов. Комплексов такого же формата, то есть это будет новый большой комплекс с расширенным меню WOG CAFE, с расширенным ассортиментом WOG маркет, и все базовые элементы, все виды топлива. И, конечно, лучший кофе", - сообщил гендиректор WOG Сергей Корецкий.

Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве один из крупнейших АЗК нового формата.

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