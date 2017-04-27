До 2020 року в Україні з'явиться близько 30 WOG Cafе поза заправними комплексами - С.Корецький

"Ми вважаємо цей проект, WOG Cafe, вельми успішним. Практичний досвід у нас ще мізерно малий, у порівнянні зі Starbucks або McDonalds, на яких ми дивимося і рівняємося. Але темпи розвитку за цей короткий період часу мене особисто задовольняють. Ми бачимо результат, розуміємо, чого хоче наш клієнт.

Наші інфраструктурні проекти ми почали з поїздів Інтерсіті. Нещодавно відкрили кафе в аеропорту "Київ" (Жуляни), а в травні, сподіваюся, відкриємо на автовокзалі "Теремки". Таким чином, у нас буде 22 WOG Cafe (поза АЗК - ред.) І до 2020 року ми відкриємо ще близько 30. Акцент на інфраструктурний вектор в нашому розвитку однозначний", - сказав С.Корецкій.

Як повідомляв УНН, WOG планує забезпечити харчування на пасажирських автобусних перевезеннях.