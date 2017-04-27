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До 2020 року в Україні з'явиться близько 30 WOG Cafе поза заправними комплексами - С.Корецький

Київ • УНН

 • 7897 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. До 2020 року компанія WOG планує відкрити близько 30 WOG Cafe поза автозаправних комплексів. Про це повідомив генеральний директор мережі АЗС WOG Сергій Корецький, повідомляє УНН.

До 2020 року в Україні з'явиться близько 30 WOG Cafе поза заправними комплексами - С.Корецький

"Ми вважаємо цей проект, WOG Cafe, вельми успішним. Практичний досвід у нас ще мізерно малий, у порівнянні зі Starbucks або McDonalds, на яких ми дивимося і рівняємося. Але темпи розвитку за цей короткий період часу мене особисто задовольняють. Ми бачимо результат, розуміємо, чого хоче наш клієнт.

Наші інфраструктурні проекти ми почали з поїздів Інтерсіті. Нещодавно відкрили кафе в аеропорту "Київ" (Жуляни), а в травні, сподіваюся, відкриємо на автовокзалі "Теремки". Таким чином, у нас буде 22 WOG Cafe (поза АЗК - ред.) І до 2020 року ми відкриємо ще близько 30. Акцент на інфраструктурний вектор в нашому розвитку однозначний", - сказав С.Корецкій.

Як повідомляв УНН, WOG планує забезпечити харчування на пасажирських автобусних перевезеннях.

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