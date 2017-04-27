До 2020 года в Украине появится около 30 WOG Cafe вне заправочных комплексов – С.Корецкий

“Мы считаем этот проект, WOG Cafe, весьма успешным. Практический опыт у нас еще мизерно мал, по сравнению со Starbucks или McDonalds, на которых мы смотрим и равняемся. Но темпы развития за этот короткий период времени меня лично удовлетворяют. Мы видим результат, понимаем, чего хочет наш клиент.

Наши инфраструктурные проекты мы начали с поездов Интерсити. Недавно открыли кафе в аэропорту „Киев“ (Жуляны), а в мае, надеюсь, откроем на автовокзале "Теремки". Таким образом, у нас будет 22 WOG Cafe (вне АЗК — ред.) и до 2020 года мы откроем еще около 30. Акцент на инфраструктурный вектор в нашем развитии однозначен”, — сказал С.Корецкий.

Як сообщал УНН, WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках.