До 2020 года в Украине появится около 30 WOG Cafe вне заправочных комплексов – С.Корецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. До 2020 года компания WOG планирует открыть около 30 WOG Cafe вне автозаправочных комплексов. Об этом сообщил генеральный директор сети АЗС WOG Сергей Корецкий, сообщает УНН.
“Мы считаем этот проект, WOG Cafe, весьма успешным. Практический опыт у нас еще мизерно мал, по сравнению со Starbucks или McDonalds, на которых мы смотрим и равняемся. Но темпы развития за этот короткий период времени меня лично удовлетворяют. Мы видим результат, понимаем, чего хочет наш клиент.
Наши инфраструктурные проекты мы начали с поездов Интерсити. Недавно открыли кафе в аэропорту „Киев“ (Жуляны), а в мае, надеюсь, откроем на автовокзале "Теремки". Таким образом, у нас будет 22 WOG Cafe (вне АЗК — ред.) и до 2020 года мы откроем еще около 30. Акцент на инфраструктурный вектор в нашем развитии однозначен”, — сказал С.Корецкий.
Як сообщал УНН, WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках.