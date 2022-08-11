До 13 тисяч білоруських військових погодилися воювати проти України – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. До 13 тисяч білоруських військових підписали згоду на участь у війні росії проти України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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“За наявними даними, росія продовжує втягувати білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу, підписали згоду на участь у війні проти України. Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить ні в яку денацифікацію, в захист прав російськомовного населення, та інше. Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності”, – наголосив Громов.
Деталі
Окрім залучення власних збройних сил, агресор запрошує на полігони республіки білорусь іноземних представників. Так, 3 серпня на аеродром “Мочулище” (мінська область) прибули перші іноземні команди від російської федерації, В’єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаоса, Киргизстану, Таджикістану, Сирії та Малі.
Також 8 серпня була помічена команда особового складу рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.
У Генштабі зазначили, що це все проводиться для створення картинки так званого міжнародного військового співробітництва агресора.
“В армійських міжнародних іграх-2022, проведення яких заплановано агресором з 13 по 21 серпня, передбачена участь представників 37 країн. Неможливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території білорусі, влада якої постійно звинувачує Україну та Захід у впливі на її політичний устрій. За оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України, створення підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу у криваві плани путіна”, – сказав Громов.
Доповнення
Тим часом, у росії тривають репресивні заходи щодо вищого та старшого офіцерського складу збройних сил російської федерації через провали стратегічних планів на українському напрямку. Після вибухів на аеродромах “Саки” та “Зябрівка” очікуються нові кадрові рішення щодо керівного складу.