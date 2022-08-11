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До 13 тысяч белорусских военных согласились воевать против Украины – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 169550 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. До 13 тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне россии против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

До 13 тысяч белорусских военных согласились воевать против Украины – Генштаб ВСУ

Цитата

“По имеющимся данным, россия продолжает втягивать беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит ни в какую денацификацию, в защиту прав русскоязычного населения и прочее. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия”, – подчеркнул Громов.

Детали

Кроме привлечения собственных вооруженных сил, агрессор приглашает на полигоны республики беларусь иностранных представителей. Так, 3 августа на аэродром “Мочулище” (минская область) прибыли первые иностранные команды от российской федерации, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Кыргызстана, Таджикистана, Сирии и Мали.

Также 8 августа была замечена команда личного состава Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

В Генштабе отметили, что все это проводится для создания картинки так называемого международного военного сотрудничества агрессора.

“В армейских международных играх-2022, проведение которых запланировано агрессором с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран. Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории беларуси, власти которой постоянно обвиняют Украину и Запад во влиянии на ее политическое устройство. По оценкам специалистов, не исключено проведение сейчас диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, создание основы для открытого втягивания белорусского народа в кровавые планы путина”, – сказал Громов.

Дополнение

Между тем, в россии продолжаются репрессивные меры относительно высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения по руководящему составу.

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