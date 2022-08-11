До 13 тысяч белорусских военных согласились воевать против Украины – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. До 13 тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне россии против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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“По имеющимся данным, россия продолжает втягивать беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит ни в какую денацификацию, в защиту прав русскоязычного населения и прочее. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия”, – подчеркнул Громов.
Детали
Кроме привлечения собственных вооруженных сил, агрессор приглашает на полигоны республики беларусь иностранных представителей. Так, 3 августа на аэродром “Мочулище” (минская область) прибыли первые иностранные команды от российской федерации, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Кыргызстана, Таджикистана, Сирии и Мали.
Также 8 августа была замечена команда личного состава Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
В Генштабе отметили, что все это проводится для создания картинки так называемого международного военного сотрудничества агрессора.
“В армейских международных играх-2022, проведение которых запланировано агрессором с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран. Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории беларуси, власти которой постоянно обвиняют Украину и Запад во влиянии на ее политическое устройство. По оценкам специалистов, не исключено проведение сейчас диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, создание основы для открытого втягивания белорусского народа в кровавые планы путина”, – сказал Громов.
Дополнение
Между тем, в россии продолжаются репрессивные меры относительно высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения по руководящему составу.