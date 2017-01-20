До 13 років ув'язнення засудили вбивцю на Вінниччині

Так, йдеться про вбивство, яке сталось в квітні 2015 року у Немирові. Тоді, раніше судимий чоловік, прийшов в оселю до чоловіка, з метою залишитися у нього на ніч. Але між ними виникла суперечка в ході якої зловмисник вирішив вбити господаря та заволодіти його майном. Реалізувавши свій злочинний умисел, вкравши 1002 долари США, 13 тисяч гривень, банківські картки “Приват Банку”, “Арсенал”, “Ощадбанку”, пневматичний пістолет марки МР-654К, які належали потерпілому, злочинець покинув місце події.

Щодо чоловіка відкрили кримінальні провадження за ч.4 ст.187 (розбій), п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Відтак, суд ухвалив обвинувальний вирок згідно якого злочинця засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.