К 13 годам заключения приговорили убийцу в Винницкой области

Так, речь идет об убийстве, которое произошло в апреле 2015 года в Немирове. Тогда ранее судимый мужчина пришел в дом к мужчине с целью остаться у него на ночь. Но между ними возник спор, в ходе которого злоумышленник решил убить хозяина и завладеть его имуществом. Реализовав свой преступный умысел, украв 1002 доллара США, 13 000 гривен, банковские карточки "Приват Банка", "Арсенал", "Ощадбанка", пневматический пистолет марки МР-654К, которые принадлежали потерпевшему, преступник покинул место происшествия.

В отношении мужчины открыли уголовные производства по ч.4 ст.187 (разбой), п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Поэтому суд вынес обвинительный приговор, согласно которому преступника приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.