До 11 років в'язниці засудили жорстокого розбійника в Одесі

Так, у серпні 2015 року засуджений напав на постраждалу та наніс їй удари молотком по голові. У подальшому він зірвав із жертви золотий ланцюжок і браслет, забрав мобільний телефон та втік з місця злочину.

Чоловіка визнали винним у вчиненні розбою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень за ч.4 ст.187 КК України.