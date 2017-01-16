До 11 років в'язниці засудили жорстокого розбійника в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Одесі до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили розбійника, який напав з молотком на жінку та пограбував. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, у серпні 2015 року засуджений напав на постраждалу та наніс їй удари молотком по голові. У подальшому він зірвав із жертви золотий ланцюжок і браслет, забрав мобільний телефон та втік з місця злочину.
Чоловіка визнали винним у вчиненні розбою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень за ч.4 ст.187 КК України.