К 11 годам тюрьмы приговорили жестокого разбойника в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Одессе к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден разбойник, который напал с молотком на женщину и ограбил. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, в августе 2015 года осужденный напал на пострадавшую и нанес ей удары молотком по голове. В дальнейшем он сорвал с жертвы золотую цепочку и браслет, забрал мобильный телефон и скрылся с места преступления.
Мужчину признали виновным в совершении разбоя с причинением тяжких телесных повреждений по ч.4 ст.187 УК Украины.