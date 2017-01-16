К 11 годам тюрьмы приговорили жестокого разбойника в Одессе

Так, в августе 2015 года осужденный напал на пострадавшую и нанес ей удары молотком по голове. В дальнейшем он сорвал с жертвы золотую цепочку и браслет, забрал мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Мужчину признали виновным в совершении разбоя с причинением тяжких телесных повреждений по ч.4 ст.187 УК Украины.