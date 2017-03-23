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До 1 травня подовжено строк подачі е-декларацій для нових декларантів - нардеп

До 1 травня подовжено строк подачі е-декларацій для нових декларантів - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Для осіб, які вперше цьогоріч подаватимуть електронні декларації, строк подовжено до 1 травня 2017 року. Про це повідомив автор ініціативи, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв, передає УНН з посиланням прес-службу "УДАРу".

Відповідна правка була ухвалена парламентом при голосуванні у другому читання законопроекту “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”.

“Сьогодні парламент ухвалив внесення змін до закону "Про запобігання корупції“, де була врахована поправка — продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які подають таку декларацію вперше. Це зазначено в перехідних положеннях закону”, — сказав він.

На думку нардепа, це необхідно було зробити, в першу чергу, через те, що декларанти не встигають зібрати усі необхідні відомості для заповнення декларації у встановлений законодавством строк до 1 квітня. Йдеться про 700-800 тисяч службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.

“Час, який ми передбачили у змінах до закону, дозволить їм зібрати повний пакет документів для коректного заповнення декларації, щоб у контролюючих органів потім не виникали питання. Окрім того, пролонгація на місяць кінцевого строку подачі декларації дозволить розвантажити систему НАЗК, яка ледь справилась з першою хвилею декларацій 100 тис. посадовців”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, ВР звільнила більшість військових від обов'язку подавати е-декларації.

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