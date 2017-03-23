До 1 мая продлен срок подачи е-деклараций для новых декларантов - нардеп

Соответствующая правка была принята парламентом при голосовании во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Сегодня парламент принял внесение изменений в закон "О предупреждении коррупции", где была учтена поправка - продлить до 1 мая 2017 срок подачи ежегодной декларации для лиц, подающих такую ​​декларацию впервые. Это указано в переходных положениях закона", - сказал он.

По мнению нардепа, это необходимо было сделать, в первую очередь, из-за того, что декларанты не успевают собрать все необходимые сведения для заполнения декларации в установленный законодательством срок до 1 апреля. Речь идет о 700-800 тыс. служебных и должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.

"Время, которое мы предусмотрели в изменениях к закону, позволит им собрать полный пакет документов для корректного заполнения декларации, чтобы у контролирующих органов потом не возникали вопросы. Кроме того, пролонгация на месяц конечного срока подачи декларации позволит разгрузить систему НАПК, которая еле справилась с первой волной деклараций 100 тыс. должностных лиц", - пояснил он.

Как сообщал УНН, ВР освободила большинство военных от обязанности подавать е-декларации.