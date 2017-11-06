ДНК-матеріал, зібраний з імовірного місця перебування кілера Окуєвої, направлено на експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Фрагменти ДНК, які були знайдені та зібрані на ймовірному місці перебування кілера у момент вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої направлено на експертизу. Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу комінукації ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"ДНК-матеріал, зібраний з місця, направлено на експертизу", - сказав М.Жукович, додавши, що у справі "є певні напрацювання".
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При цьому які саме напрацювання були здійснені, він уточнити не зміг, посилаючись на таємницю слідства.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.