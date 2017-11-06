ДНК-материал, собранный с вероятного местонахождения киллера Окуевой, направлен на экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Фрагменты ДНК, которые были найдены и собраны на предполагаемом месте нахождения киллера в момент убийства добровольца АТО Амины Окуевой направлены на экспертизу. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела коминукации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"ДНК-материал, собранный с места, направлен на экспертизу", - сказал Н.Жукович, добавив, что в деле "есть определенные наработки".
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При этом какие именно наработки были осуществлены, он уточнить не смог, ссылаясь на тайну следствия.
Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.