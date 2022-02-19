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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону

Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону

Київ • УНН

 • 21527 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. З 16 лютого військовослужбовці 9 полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Національної гвардії України спільно із співробітниками Національної поліції прийняли під посилену охорону Дніпровську ГЕС в Запоріжжі, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацгвардії.

Деталі

Як повдіомили у НГУ, для забезпечення надійного захисту важливого об’єкту критичної інфраструктури, задіяна військова техніка та кінологи зі службовими собаками. Нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово.

Основним завданням є недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій, виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.

Для того, щоб ситуація залишалась контрольованою, під час здійснення превентивних заходів, правоохоронці перевіряють транспортні засоби та документи громадян.

Раніше

Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Нацполіції взяли під посилену охорону Київську ГЕС.

Додамо

В Україні з 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

14 лютого міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців із закликом зберігати спокій та вірити Збройним силам. Також глава МВС пообіцяв жорстку реакцію на спроби дестабілізації ситуації у країні.

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