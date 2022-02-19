Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С 16 февраля военнослужащие 9 полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции приняли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацгвардии.
Детали
Как сообщили в НГУ, для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры, задействована военная техника и кинологи со служебными собаками. Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно.
Основной задачей является недопущение проведения каких-либо провокационных или диверсионных действий, выявление подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.
Для того, чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время проведения превентивных мероприятий, правоохранители проверяют транспортные средства и документы граждан.
Ранее
Военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.
Добавим
В Украине с 14 до 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведены на усиленный режим несения службы.
14 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам. Также глава МВД пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране.