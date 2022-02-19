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15 марта, 19:03 • 85127 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122366 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113515 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107988 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96805 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93881 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82246 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Киев • УНН

 • 21526 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. С 16 февраля военнослужащие 9 полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции приняли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацгвардии.

Детали

Как сообщили в НГУ, для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры, задействована военная техника и кинологи со служебными собаками. Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно.

Основной задачей является недопущение проведения каких-либо провокационных или диверсионных действий, выявление подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.

Для того, чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время проведения превентивных мероприятий, правоохранители проверяют транспортные средства и документы граждан.

Ранее

Военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.

Добавим

В Украине с 14 до 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведены на усиленный режим несения службы.

14 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам. Также глава МВД пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране.

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