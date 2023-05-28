Дніпропетровська облрада закликає не ігнорувати сирену цієї ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликає не ігнорувати сигнали тривоги цієї ночі. Про це він написав у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Наполегливо раджу вночі реагувати на сигнали повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Моніторингові канали повідомляють, що стратегічні бомбардувальники (4 ТУ-95МС, 2 ТУ-22М3) летять у напрямку пускових рубежів.
Якщо виліт бойовий, розрахунковий підлітний час до зони пуску ракет близько 23:30 - 01:00.
Доповнення
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.