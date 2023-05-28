Днепропетровский облсовет призывает не игнорировать сирену этой ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призывает не игнорировать сигналы тревоги этой ночью. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“Настоятельно советую ночью реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности”, - говорится в сообщении.
Детали
Мониторинговые каналы сообщают, что стратегические бомбардировщики (4 ТУ-95МС, 2 ТУ-22М3) летят в направлении пусковых рубежей.
Если вылет боевой, расчетное подлетное время до зоны пуска ракет около 23:30 - 01:00.
Дополнение
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.