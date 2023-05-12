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Дніпропетровська область: вночі окупанти здійснили чотири обстріли Нікопольщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. За ніч російські загарбники здійснили чотири обстріли Дніпропетровщини. Під ударом опинився Нiкополь, та дві громади району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

"Чотири обстрiли за нiч.

росiйська армiя цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також Лисак додав, що ворог гатив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється. Місця прильотів обстежують рятувальники.

Нагадаємо

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумщини. Внаслідок обстрілу зруйновано міст у одній з прикордонних громад.

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