Днепропетровская область: ночью оккупанты совершили четыре обстрела Никопольщины

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"Четыре обстрела за ночь.

российская армия целилась по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Червоногригорьевская и Марганецкая громады", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также Лысак добавил, что враг бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Места прилетов обследуют спасатели.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили 17 обстрелов приграничья Сумщины. В результате обстрела разрушен мост в одной из приграничных общин.