Днепропетровская область: ночью оккупанты совершили четыре обстрела Никопольщины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. За ночь российские захватчики совершили четыре обстрела Днепропетровщины. Под ударом оказался Никополь, и две громады района. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Четыре обстрела за ночь.
российская армия целилась по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Червоногригорьевская и Марганецкая громады", - говорится в сообщении.
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Также Лысак добавил, что враг бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Места прилетов обследуют спасатели.
Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили 17 обстрелов приграничья Сумщины. В результате обстрела разрушен мост в одной из приграничных общин.