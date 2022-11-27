Дніпропетровська область: окупанти поцілили по двох громадах

Цитата

"Майже 9 годин повітряної тривоги і 5 ворожих обстрілів... Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли “Градами” та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах — Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих", - зазначив Резніченко.

Деталі

У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

Нагадаємо

Окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район.