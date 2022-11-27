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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Дніпропетровська область: окупанти поцілили по двох громадах

Дніпропетровська область: окупанти поцілили по двох громадах

Київ • УНН

 • 680995 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські окупанти поцілили по двох громадах — Червоногригорівській та Марганецькій. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Майже 9 годин повітряної тривоги і 5 ворожих обстрілів... Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли “Градами” та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах — Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих", - зазначив Резніченко.

Деталі

У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

Нагадаємо 

Окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район.

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