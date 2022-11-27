Днепропетровская область: оккупанты попали по двум общинам

Цитата

"Почти 9 часов воздушной тревоги и 5 вражеских обстрелов... Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли “Градами” и тяжелой артиллерией с временно оккупированного Энергодара. Попали по двум общинам — Красногригоревской и Марганецкой. Прошло без пострадавших", - отметил Резниченко.

Детали

В Красногригорьевской общине разбитые 6 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.

Напомним

Оккупанты из "Градов" обстреляли Никопольский район.