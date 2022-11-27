Днепропетровская область: оккупанты попали по двум общинам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российские оккупанты попали по двум общинам — Красногригоревской и Марганецкой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.
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"Почти 9 часов воздушной тревоги и 5 вражеских обстрелов... Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли “Градами” и тяжелой артиллерией с временно оккупированного Энергодара. Попали по двум общинам — Красногригоревской и Марганецкой. Прошло без пострадавших", - отметил Резниченко.
Детали
В Красногригорьевской общине разбитые 6 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.
В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.
Напомним
Оккупанты из "Градов" обстреляли Никопольский район.