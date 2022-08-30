Дніпропетровщина: ворог уночі завдав ракетні удари по двох районах

Цитата

"Ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький", - повідомив Резніченко у Telegram.

Деталі



По Нікопольському району ударили з «Градів» та важкої артилерії.

району ударили з «Градів» та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин.

пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

та районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Доповнення

Російські окупанти за ніч на 29 серпня масовано обстріляли Дніпропетровщину.