Дніпропетровщина: ворог уночі завдав ракетні удари по двох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетні удари по Криворізькому та Дніпровському районах на Дніпропетровщині, були й ворожі обстріли Нікополя та району, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький", - повідомив Резніченко у Telegram.
Деталі
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- По Нікопольському району ударили з «Градів» та важкої артилерії.
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- У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин.
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- У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.
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- По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
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Доповнення
Російські окупанти за ніч на 29 серпня масовано обстріляли Дніпропетровщину.