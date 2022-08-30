Днепропетровская область: враг ночью нанес ракетные удары по двум районам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Криворожскому и Днепровскому районам в Днепропетровской области, были и вражеские обстрелы Никополя и района, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
Цитата
"Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский", - сообщил Резниченко в Telegram.
Детали
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- По Никопольскому району ударили из «Градов» и тяжелой артиллерии.
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- В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Другую чинят. Сейчас без света до 500 семей.
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- В Красногригоревской громаде россияне попали по жилому массиву. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Задели электросети и газопровод.
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- По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.
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Дополнение
Российские оккупанты за ночь на 29 августа массированно обстреляли Днепропетровскую область.