Дніпропетровщина: ворог обстріляв область з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Ворог обстріляв Дніпропетровську область з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Мирівська і Марганецька громади, що на Нікопольщині, зазнали ворожих атак вчора ввечері.
Так, агресор двічі вгатив з важкої артилерії по району, випустивши близько півтора десятка снарядів. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Повідомляється, що в інших районах області ніч пройшла без обстрілів.
Нагадаємо
Протягом минулої доби росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано 153 вибухи. Внаслідок атак є руйнування.