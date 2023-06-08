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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Днепропетровщина: враг обстрелял область из тяжелой артиллерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Враг обстрелял Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Днепропетровщина: враг обстрелял область из тяжелой артиллерии

Детали

Отмечается, что Мировская и Марганецкая громады, что на Никопольщине, подверглись вражеским атакам вчера вечером.

Так, агрессор дважды ударил из тяжелой артиллерии по району, выпустив около полутора десятков снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

Сообщается, что в других районах области ночь прошла без обстрелов.

Напомним

За прошедшие сутки россияне совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксировано 153 взрыва. В результате атак есть разрушения.

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