Днепропетровщина: враг обстрелял область из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Враг обстрелял Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Мировская и Марганецкая громады, что на Никопольщине, подверглись вражеским атакам вчера вечером.
Так, агрессор дважды ударил из тяжелой артиллерии по району, выпустив около полутора десятков снарядов. В результате атаки никто не пострадал.
Сообщается, что в других районах области ночь прошла без обстрелов.
Напомним
За прошедшие сутки россияне совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксировано 153 взрыва. В результате атак есть разрушения.