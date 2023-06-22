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Дніпропетровщина: у прокуратурі показали наслідки ракетного удару рф

Київ • УНН

 • 627946 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти у ніч на четвер, 22 червня, вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. Офіс генерального прокурора України показав наслідки удару, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Пише УНН із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Дніпропетровщина: у прокуратурі показали наслідки ракетного удару рф

Деталі

«За даними слідства, у ніч на 22 червня 2023 року збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Пошкоджено 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі, авто, газопровід, водогін і лінії електропередач», -йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

У Кривому Розі у ніч на 22 червня було чутно вибухи.

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