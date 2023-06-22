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Днепропетровщина: в прокуратуре показали последствия ракетного удара рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские оккупанты в ночь на четверг, 22 июня, ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области. Офис генерального прокурора Украины показал последствия удара, правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. Пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Днепропетровщина: в прокуратуре показали последствия ракетного удара рф

Детали

«По данным следствия, в ночь на 22 июня 2023 года вооруженные силы рф осуществили ракетную атаку по Криворожскому району Днепропетровской области.

Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи, авто, газопровод, водопровод и линии электропередач», - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

В Кривом Роге в ночь на 22 июня были слышны взрывы.

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