Дніпропетровщина: окупанти двічі вдарили у прикордонних районах, обійшлося без жертв

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«Вдень російські окупаційні війська обстріляли Апостолівську громаду. Вдарили по прикордонним територіям села Новосеменівка, в населеному пункті перебито лінії електропостачання. Також сталася пожежа – згоріла стерня площею майже 5 га. На щастя, без жертв. Вдарили окупанти і по прикордонним територіям Зеленодольська. Постраждалих та руйнувань немає», - повідомив Лукашук.

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Окрім цього, з його слів, ворог бив по Запорізькій області, внаслідок чого там зайнялися поля.

Вогонь перекинувся на землі Великомихайлівської громади, що у Синельниківському районі. Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась.

В інших районах Дніпропетровщини за словами голови ДОР сьогодні спокійно.

«Ситуація наразі стабільна, всі об‘єкти критичної інфраструктури функціонують в штатному режимі. Обласна рада, обласна військова адміністрація, штаб оборони області щоденно працюють задля Перемоги України. Тримаємось. Віримо в ЗСУ, довіряємо Президенту, разом йдемо до спільної мети. Україна була, є і завжди буде», - додав Лукашук.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області затримали російського агента, який намагався встановити місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони поблизу південного та східного фронтів.