Днепропетровская область: оккупанты дважды ударили в приграничных районах, обошлось без жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупационные войска в четверг, 7 июля, обстреляли Апостоловскую общину, ударили по приграничным территориям Зеленодольска. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук, пишет УНН.
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«Днем русские оккупационные войска обстреляли Апостоловскую общину. Ударили по приграничным территориям села Новосеменовка, в населенном пункте перебиты линии электроснабжения. Также произошел пожар – сгорела стерня площадью почти 5 га. К счастью, без жертв. Ударили оккупанты и по приграничным территориям Зеленодольска. Пострадавших и разрушений нет», – сообщил Лукашук.
Детали
Кроме этого, по его словам, враг бил по Запорожской области, в результате чего там загорелись поля.
Огонь перекинулся на земли Великомихайловской общины в Синельниковском районе. Уничтожено около 20 га пшеницы, пожар самоликвидировался.
В других районах Днепропетровской области по словам председателя ДОР сегодня спокойно.
«Ситуация пока стабильна, все объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Областной совет, областная военная администрация, штаб обороны области ежедневно работают ради Победы Украины. Держимся. Верим в ВСУ, доверяем Президенту, вместе идем к общей цели. Украина была, есть и всегда будет», - добавил Лукашук.
Напомним
В Днепропетровской области задержали российского агента, пытавшегося установить местонахождение украинских систем противовоздушной обороны вблизи южного и восточного фронтов.