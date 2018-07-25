"Дніпроазот" відвантажив перші цистерни з хлором двом підприємствам

"Так, 20.07.2018 підприємство АТ "Дніпроазот" відновило роботу хлорної групи цехів. Перші цистерни (1 цистерна - 57,5 тонн) з рідким хлором були відвантажені до: КП "Харківводоканал", КП "Аульська хлопереливна станція". З урахуванням підвищення ціни на хлор ціна на закупівлю хлору на підприємстві АТ "Дніпроазот" на цей час становить 33000 гривень без ПДВ", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, АТ "Дніпроазот" заявило про завершення підготовчих робіт до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної.