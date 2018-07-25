"Да, 20.07.2018 предприятие АО" Днепроазот "возобновило работу хлорной группы цехов. Первые цистерны (1 цистерна - 57,5 ​​тонн) с жидким хлором были отгружены в КП" Харьковводоканал ", КП" Аульский хлопереливна станция ". С учетом повышения цены на хлор цена на закупку хлора на предприятии АО "Днепроазот" в настоящее время составляет 33000 гривен без НДС ", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" заявило о завершении подготовительных работ к включению производства жидкого хлора , гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной.