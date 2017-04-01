"Дніпро" у меншості обіграв ФК "Зірка"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. "Дніпро" довів безпрограшну серію в чемпіонаті України до семи матчів, змінивши низку нічиїх (5) перемогою на старті другого етапу Ліги Парі-Матч над "Зіркою" (1:0), повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Вже на перших хвилинах першого поєдинку 23-го туру Сітало міг вивести "Зірку" вперед, але не реалізував вихід один-на один.
Хтозна, яким був би фінальний результат, якби кропивничани так швидко відкрили рахунок. Опісля цього "Дніпро" міцно захопив ініціативу, що, врешті-решт, привело до єдиного в матчі голу.
При тому "Зірка" небезпечно відповідала, тому не дивно, що найкращим гравцем матчу визнали кіпера господарів поля Луніна.
По перерві перевага дніпрян продовжилась, і тут вони самі створили собі проблеми: виникла низка помилок, яка завершилася тим, що підопічні Михайленка догравали зустріч у меншості й навіть могли пропустити (вилучення на 81 хвилині отримав Козушко).
Останній епізод, за допомогою котрого гості мали шанс вирвати нічию, стався за участі того ж Бацули, втім, удача посміхнулася не його команді.
Зазначимо, що "Дніпро" має 13 очок і знаходиться на 10-й сходинці турнірної таблиці, поступаючись "Зірці" 10 пунктами.