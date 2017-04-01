"Днепр" в меньшинстве обыграл ФК "Звезда"

Уже на первых минутах первого поединка 23-го тура Ситало мог вывести “Звезду” вперед, но не реализовал выход один на один.

Кто знает, каким был бы финальный результат, если бы они так быстро открыли счет. После этого “Днепр” прочно захватил инициативу, что, в конце концов, привело к единственному в матче голу.

При этом “Звезда” опасно отвечала, поэтому неудивительно, что лучшим игроком матча признали голкипера хозяев поля Лунина.

После перерыва преимущество днепрян продолжилась, и здесь они сами создали себе проблемы: возник ряд ошибок, который завершился тем, что подопечные Михайленко доигрывали встречу в меньшинстве и даже могли пропустить (удаление на 81 минуте получил Козушко).

Последний эпизод, с помощью которого гости имели шанс вырвать ничью, произошел при участии того же Бацула, впрочем, удача улыбнулась не его команде.

Отметим, что “Днепр” имеет 13 очков и находится на 10-й строчке турнирной таблицы, уступая “Звезде” 10 пунктов.