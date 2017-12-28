"Дніпро" розгромив "Будівельник" у чвертьфіналі Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У першій зустрічі чвертьфіналу Кубку України з баскетболу зустрівся чинний чемпіон країни столичний “Будівельник” та володар Кубку “Дніпро”. Зустріч пройшла в Дніпрі, передає УНН з посиланням на прес-службу “Дніпра”.
Чвертьфінальна пара Кубка “Дніпро” — “Будівельник” вважалася найбільш інтригуючою, адже грали минулорічні фіналісти. Але коли кияни перед матчем з різних причин втратили половину складу (не приїхали Дугат, Філдс, Брістол, Крутоус, Отверченко, Сандул), та в підсумку заявили всього 7 чоловік, то інтрига померла, так і не зміцнівши остаточно.
Наставник господарів Денис Журавльов дав зіграти всім гравцям в складі, всі відзначилися набраними очками і всі внесли свою лепту в 27-очкову перевагу (89:62) перед поєдинком у відповідь, який відбудеться 25 січня.
Зауважимо, що БК “Дніпро” встановив рекорд за кількістю результативних передач в сезоні.
Як повідомляв УНН, “Хімік” виграв перший поєдинок чвертьфіналу Кубку України з баскетболу.