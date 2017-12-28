"Днепр" разгромил "Будивельник" в четвертьфинале Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В первой встрече четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу встретился действующий чемпион страны столичный “Будивельник” и обладатель Кубка “Днепр”. Встреча прошла в Днепре, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Днепра”.
Четвертьфинальная пара Кубка “Днепр” — “Будивельник” считалась наиболее интригующей, ведь играли прошлогодние финалисты. Но когда киевляне перед матчем по разным причинам потеряли половину состава (не приехали Дугат, Филдс, Бристол, Крутоус, Отверченко, Сандул), и в итоге заявили всего 7 человек, то интрига умерла, так и не окрепнув окончательно.
Наставник хозяев Денис Журавлев дал сыграть всем игрокам в составе, все отличились набранными очками и все внесли свою лепту в 27-очковое преимущество (89:62) перед ответным поединком, который состоится 25 января.
Заметим, что БК “Днепр” установил рекорд по количеству результативных передач в сезоне.
Как сообщал УНН, “Химик” выиграл первый поединок четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу.