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"Днепр" разгромил "Будивельник" в четвертьфинале Кубка Украины

Киев • УНН

 • 9449 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В первой встрече четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу встретился действующий чемпион страны столичный “Будивельник” и обладатель Кубка “Днепр”. Встреча прошла в Днепре, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Днепра”.

"Днепр" разгромил "Будивельник" в четвертьфинале Кубка Украины

Четвертьфинальная пара Кубка “Днепр” — “Будивельник” считалась наиболее интригующей, ведь играли прошлогодние финалисты. Но когда киевляне перед матчем по разным причинам потеряли половину состава (не приехали Дугат, Филдс, Бристол, Крутоус, Отверченко, Сандул), и в итоге заявили всего 7 человек, то интрига умерла, так и не окрепнув окончательно.

Наставник хозяев Денис Журавлев дал сыграть всем игрокам в составе, все отличились набранными очками и все внесли свою лепту в 27-очковое преимущество (89:62) перед ответным поединком, который состоится 25 января.

Заметим, что БК “Днепр” установил рекорд по количеству результативных передач в сезоне.

Как сообщал УНН, “Химик” выиграл первый поединок четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу.

Украинские Национальные Новости

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