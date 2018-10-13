"Дніпро" переміг "Хімік" у центральній грі української Суперліги

Гра виявилася дуже рівною, а суперники гідні один одного. Максимальний розрив в рахунку досягав всього дев’яти очок. Южненці були трохи краще в контролі підбирання і трохи частіше потрапляли дальні спроби. “Дніпро” тиснув з “фарби” і точніше пробивав штрафні. На 6 з 8 з периметра від Марченка господарі відповіли 17-ма очками Закурдаєва.

По суті, все вирішили втрати. У четвертій чверті южненці, вже під завісу матчу, кілька разів дуже прикро втратили м’яч. То Едвін випустив м’яч за бокову під пресингом Ревзіна, то Джонс двічі не розібрався в досить рядових ситуаціях. А “Дніпро” у відповідь свої шанси реалізовував. За 8 секунд до кінця матчу за рахунку 76:73 на користь господарів у южненців після тайм-ауту була можливість зрівняти рахунок, колишній гравець “Дніпра” Мальчевський змастив свою спробу і упустив можливість перевести матч у додатковий час.

Зауважимо, що в інших поєдинках “Київ-Баскет” здобув історичну першу перемогу в історії клубу в Суперлізі, обігравши “Запоріжжя” — 102:83, а “Політехнік” поступився “Одесі” 76:81.