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"Днепр" победил "Химик" в центральной игре украинской Суперлиги

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 • 8211 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Во встрече баскетбольного чемпионата Украины “Суперлига” встретились “серебряный” и бронзовые призеры прошлогоднего сезона — “Днепр” принимал “Химик”, информирует УНН со ссылкой на сайт днепрян.

Игра оказалась очень ровной, а соперники достойны друг друга. Максимальный разрыв в счете достигал всего девяти очков. Южненцы были немного лучше в контроле подбора и немного чаще попадали дальние попытки. “Днепр” давил с “краски” и точнее пробивал штрафные. На 6 из 8 с периметра от Марченко хозяева ответили 17-ю очками Закурдаева.

По сути, все решили потери. В четвертой четверти южненцы, уже под занавес матча, несколько раз очень обидно потеряли мяч. Так Эдвин выпустил мяч за боковую под прессингом Ревзина, то Джонс дважды не разобрался в достаточно рядовых ситуациях. А “Днепр” в ответ свои шансы реализовывал. За 8 секунд до конца матча при счете 76:73 в пользу хозяев в южненцев после тайм-аута была возможность сравнять счет, бывший игрок “Днепра” Мальчевский смазал свою попытку и упустил возможность перевести матч в дополнительное время.

Заметим, что в других поединках “Киев-Баскет” одержал историческую первую победу в истории клуба в Суперлиге, обыграв “Запорожье” — 102:83, а “Политехник” уступил “Одессе” 76:81.

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