ДМС: дані про громадянство У.Супрун є таємницею
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Інформація про те, чи має в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун українське громадянство, є конфіденційною. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Державній міграційній службі.
Так, відповідаючи на питання, чи є У.Супрун громадянкою України, у ДМС зазначили:
"Згідно частини другої статті 21 Закону України "Про інформацію" визначено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною чи юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також інших випадків, визначених законом.
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У вашому запиті порушене питання, що стосується персональних даних та поширення конференційної інформації, які без письмової згоди запитувача не можуть бути надані згідно законодавства України, тому надати запитувану інформацію не вбачається можливим".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа Л.Ємця, у парламенті недостатньо голосів для призначення Супрун міністром охорони здоров’я.
Також нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.