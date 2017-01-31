ГМС: данные о гражданстве У.Супрун являются секретом

Так, отвечая на вопрос, является ли У.Супрун гражданкой Украины, в ГМС отметили:

"Согласно части второй статьи 21 Закона Украины" Об информации "определено, что конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. Конфиденциальная информация может распространяться по желанию (согласию ) соответствующего лица в определенном им порядке в соответствии с предусмотренными ею условиями, а также в других случаях, определенных законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У.Супрун создала и возглавляет "министерство смерти" в Украине

В вашем запросе поставлен вопрос, касающийся персональных данных и распространения конференционной информации, которые без письменного согласия запрашивающего не могут быть предоставлены в соответствии с законодательством Украины, поэтому предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным ".

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа Л.Емца, в парламенте недостаточно голосов для назначения У.Супрун министром здравоохранения .

Также напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения .