ГМС: данные о гражданстве У.Супрун являются секретом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Информация о том, имеет ли и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун украинское гражданство, является конфиденциальной. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Государственной миграционной службе.
Так, отвечая на вопрос, является ли У.Супрун гражданкой Украины, в ГМС отметили:
"Согласно части второй статьи 21 Закона Украины" Об информации "определено, что конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. Конфиденциальная информация может распространяться по желанию (согласию ) соответствующего лица в определенном им порядке в соответствии с предусмотренными ею условиями, а также в других случаях, определенных законом.
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В вашем запросе поставлен вопрос, касающийся персональных данных и распространения конференционной информации, которые без письменного согласия запрашивающего не могут быть предоставлены в соответствии с законодательством Украины, поэтому предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным ".
Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа Л.Емца, в парламенте недостаточно голосов для назначения У.Супрун министром здравоохранения .
Также напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения .